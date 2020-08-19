Son dakika haber! İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi Son dakika haberlerine göre İran'ın Kerec kentinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şebeke emniyet güçleri tarafından çökertildi.

İran'ın Kerec kentinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şebeke emniyet güçleri tarafından çökertildi. İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Kereç kentinde silah kaçakçılığı yapan 20 kişilik şebeke, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu beraberlerindeki çeşitli çap ve markalarda silahlarla yakalandı. Söz konusu yapının Tahran, Elborz, Kirmanşah, Loristan, İsfahan, Sistan-Beluçistan, Batı Azerbaycan ve Kirman eyaletlerinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Kaynak: AA