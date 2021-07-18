Son dakika haber... İran'da selden etkilenen bölgelerde 6 kişi öldü
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Son dakika haber... İran'da selden etkilenen bölgelerde 6 kişi öldü

Son dakika haber... İran'da selden etkilenen bölgelerde 6 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İran'da aşırı yağışların sele neden olduğu bölgelerde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

İran'da aşırı yağışların sele neden olduğu bölgelerde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Eghtesadonline haber sitesine göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, ülkenin kuzey, kuzeybatı orta ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Velipur, "4 gün boyunca devam eden aşırı yağışlar Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Elborz, Kirman, Fars, Sista-Beluçistan, Simnan, Mazanderan, Hürmüzgan ve Kürdistan eyaletlerinde sele neden oldu. Sele kapılan 5 kişi ve yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Selden 130 ilçenin etkilendiğini dile getiren Velipur, arama ve kurtarma çalışmalarına yüzlerce kişinin katıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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