Son dakika haber | İran'da salgının 4. dalgasında hastanelerde yer kalmayınca hükümet ilave yatak için bütçe ayırdı

Son dakika gündem haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalganın başlamasıyla sağlık kurumlarında yer kalmadı ve hükümet hastanelere 13 bin ilave yatak sağlanması için bütçe ayrılmasına karar verdi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalganın başlamasıyla sağlık kurumlarında yer kalmadı ve hükümet hastanelere 13 bin ilave yatak sağlanması için bütçe ayrılmasına karar verdi.

İran'da Nevruz Bayramı'nın ardından vakaların artması ve kırmızı kategorideki yüksek riskli şehirlerin çoğalmasıyla hastanelerde, özellikle de yoğun bakım bölümlerinde kapasiteler doldu.

Bunun üzerine hükümet, hastanelere 13 bin yatak ilave edilmesi ve sağlık sektöründeki imkanların artırılması için bütçe ayırdı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de Nevruz Bayramı'ndan önce yaptığı çağrılara uyulmamasına tepki göstererek, "14 aydır aralıksız gece gündüz mücadele yürüten çalışma arkadaşlarım birçok dalgayı kontrol altına aldı. Halkın tahammülü önemlidir, 14 aydır rahat bir gün geçirmeyen sağlık çalışanlarının tahammülü çok daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta hastanelere yatışlarda daha yüksek bir artış beklediklerini dile getiren Nemeki, 4. dalgada vakalar ve hastaneye yatanların 2. ve 3. dalgaya göre 4 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi de başkentte günde ortalama 70 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü ve gidişatın endişe verici olduğunu söyledi.

Haşimi, "Aşı teminiyle ilgili ciddi girişimlerde bulunulması gerekiyor. Koronavirüsün kontrol altına alınması genel aşılama ile mümkündür." dedi.?????

"Hastanelerdeki yatak sayıları çok yetersiz ve şartlar çok kötü"

AA ekibi, Tahran'daki Hazreti Resul-i Ekrem Hastanesi'nde tedavi gören Kovid-19 hastalarını ve onların iyileşmesi için çaba gösteren sağlık çalışanlarını görüntüledi.

Hastanede başhemşire olarak çalışan Leyla Behmeni, salgının 4. dalgasında hasta sayısının çok arttığını ve mücadelenin zorlaştığını belirtti.

Behmeni, "Halk koronavirüsü hafife aldı, yeterince önem vermedi. Aile münasebetleri buraya müracaat eden hasta sayısını artırdı. Anne, baba ve çocuklar birlikte tedavi altına alınıyor. Koronavirüsle mücadelede şartlar oldukça kötü." ifadelerini kullandı.

Son dalgada bulaşıcılığın ve riskin yükseldiğini aktaran Behmeni, şunları söyledi:

"Şartlar da salgının ilk günlerine göre çok daha kötü diyebilirim. Tüm hastalara yetişebilmeyi ümit ediyorum ancak bu düşük bir ihtimal. Hastanelerdeki yatak sayıları çok yetersiz ve şartlar çok kötü. Hastanelerdeki Kovid-19 bölümlerinde hastaların fazla olması nedeniyle yataklar arasında mesafe yok ancak buna rağmen boş yatak bulunmuyor. Tüm bölümlerde yataklar dolu."

Halka sağlık kurallarına uymaları, ziyaretleri azaltmaları çağrısında bulunan Behmeni, "Halk Nevruz Bayramı'nda seyahatlere çıkmasaydı bu büyük sorunla karşı karşıya kalmazdık. İş yükümüz zaten çok ağırdı, oranların bu seviyeye çıkması nedeniyle olağanüstü arttı. Yaklaşık 1 senedir Kovid-19 bölümündeyim ve buradaki sağlık çalışanlarının iş yükü de ağırlaştı. Arkadaşlarımız yoruldu." diye konuştu.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının çoğuna aşının birinci dozunun vurulduğunu kaydeden Behmeni, tüm personelin aşı olması için çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun