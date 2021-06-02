Son dakika haber! İran'da petrol rafinerisinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İran'da petrol rafinerisinde yangın

Son dakika haber! İran'da petrol rafinerisinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İran'ın başkenti Tahran'da bulunan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde bulunan Şehid Tondguyan adlı petrol rafinerisinde yangın çıktı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyleyerek, "Yangının gerçekleştiği bölgeye itfaiye araçlarının yanı sıra 10 adet ambulans ve 1 adet ambulans otobüs gönderildi" dedi.

Olayda herhangi bir can kaybının henüz belirlenmediği açıklanırken, yangın sebebiyle tesisteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu aktarıldı. - TAHRAN

Son dakika haber! İran'da petrol rafinerisinde yangın
Son dakika haber! İran'da petrol rafinerisinde yangın
Son dakika haber! İran'da petrol rafinerisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
'Yakmadan duramıyorum' diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
"Yakmadan duramıyorum" diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç İlker Kaleli Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Enes Ünal Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! İran'da petrol rafinerisinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 20:20:34. #1.15#

title