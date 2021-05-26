Son dakika haber... İran'da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber... İran'da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... İran'da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İran'ın Aseluye kentindeki bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İran'ın Aseluye kentindeki bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki İntihab Petrokimya Tesisi'ndeki boru hattında şiddetli patlama meydana geldi. Oksijen aktarımı sırasında yaşanan patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgede bulunan araçlarda ve evlerde hasar oluştuğu ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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