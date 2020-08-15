Son dakika haber! İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 161 artarak 19 bin 492'ye yükseldi.

Son dakika haber! İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
15.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:15

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 161 artarak 19 bin 492'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 245 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 492'ye, vaka sayısının da 341 bin 70'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 911'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 295 bin 630'a ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 836 bin 252 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu 3. Sayfa
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Güncel
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Orlando Bloom Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 13:43:48. #1.14#
title