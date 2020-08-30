Son dakika haber! İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artarak 21 bin 462'ye yükseldi.

Son dakika haber! İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti
30.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:07

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artarak 21 bin 462'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1754 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 462'ye, vaka sayısının da 373 bin 570'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 759'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 321 bin 421'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 207 bin 269 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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