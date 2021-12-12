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Son dakika haber | İran'da iş merkezinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İran'ın Kirman şehrinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

İran'ın Kirman şehrinde bir iş merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

Kirman Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Resul Cihanşahi, Şehid Beheshti Caddesi'nde bulunan Saleh al-Mehdi adlı iş merkezinde büyük bir yangın çıktığını ifade etti. Cihanşahi, bölgeden yapılan ihbarların ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine ulaştılar ve binada bulunan kişileri derhal tahliye ettiler" dedi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Cihanşahi, "Şanslıyız ki bu olayda hiç kimse zarar görmedi. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Son dakika haber | İran'da iş merkezinde yangın

Son dakika haber | İran'da iş merkezinde yangın

Son dakika haber | İran'da iş merkezinde yangın

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