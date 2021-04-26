Son dakika haber | İran'da geçen ay serbest bırakılan İngiltere-İran vatandaşı Zaghari hakkında yeniden hapis kararı

Son dakika haberi: İran'da 2016'da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından geçen ay serbest bırakılan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.

İran'da 2016'da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından geçen ay serbest bırakılan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.

Zaghari'nin avukatı Hüccet Kirmani, "İmtidad" haber sitesine yaptığı açıklamada, müvekkiline yönelik yeni cezalara ilişkin bilgi verdi.

"Rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" suçlamasıyla müvekkili hakkında 1 yıl hapis, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini söyleyen Kirmani, kararın yasal süreç içinde temyize götürüleceğini ifade etti.

İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016 yılında tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü.

İran-İngiltere ilişkilerini etkiledi

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 10 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'da tutuklu veya gözaltında bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşlarının durumunu gündeme getirmiş ve bu kişilerin "derhal serbest bırakılmalarını" istemişti.

Johnson, elektronik kelepçelerinin sökülmesini memnuniyetle karşıladıkları Zaghari'nin, İngiltere'deki ailesinin yanına dönmesine izin verilmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun