Son dakika haber... İran'da eski Yol ve Şehircilik Bakanı İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına getirildi
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Son dakika haber... İran'da eski Yol ve Şehircilik Bakanı İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına getirildi

Son dakika haber... İran'da eski Yol ve Şehircilik Bakanı İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına getirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran'da önceki hükümet döneminde Yol ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Muhammed İslami, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak atandı.

İran'da önceki hükümet döneminde Yol ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Muhammed İslami, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak atandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, eski bakanlardan İslami, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına getirildi.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ikinci döneminde Yol ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan İslami, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak da görevlendirildi.

Bir dönem Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan İslami, İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumunun (HESA) Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı.

Yüksek öğrenimini ABD'de inşaat mühendisliği bölümünde tamamlayan İslami'nin, nükleer alanda tecrübesinin bulunmadığı belirtiliyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevinde 2013'ten bu yana Ali Ekber Salihi bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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