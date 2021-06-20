Son dakika haber! İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Son dakika haberine göre İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bocnurd şehrinde henüz bilinmeyen nedenle küçük bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bocnurd şehrinde henüz bilinmeyen nedenle küçük bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Bocnurd Havaalanı'nın 50 mil kuzeyinde düşen uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Haberde kazanın nedenine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı