Son dakika haber: İran'da doğalgaz patlaması: 4 ölü
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Son dakika haber: İran'da doğalgaz patlaması: 4 ölü

11.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:08
Son dakika haber: İran'da doğalgaz patlaması: 4 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Durum ve Kaza Yönetimi Başkanı Ferheng Kerebendi, "Ahvaz kentinin Amiri bölgesindeki bir evde doğalgaz patlaması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kerebendi, patlama nedeniyle yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Patlamanın yaşandığı evin yıkıldığı ve çevre binalarda maddi hasara sebebiyet verdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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