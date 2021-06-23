Son dakika haber... İran'da "devrim karşıtı bir terör grubuna" düzenlenen operasyonda 5 kişi öldürüldü
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Son dakika haber... İran'da "devrim karşıtı bir terör grubuna" düzenlenen operasyonda 5 kişi öldürüldü

Son dakika haber... İran'da 'devrim karşıtı bir terör grubuna' düzenlenen operasyonda 5 kişi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde, sızma ve sabotaj eylemleri planladıkları belirtilen "devrim karşıtı bir terör grubuna" düzenlenen operasyonda 5 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde, sızma ve sabotaj eylemleri planladıkları belirtilen "devrim karşıtı bir terör grubuna" düzenlenen operasyonda 5 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Irak sınırı yakınlarındaki Kürdistan eyaletine bağlı Bane ve Servabad ilçelerinde "sabotaj ve sızma girişiminde bulunan devrim karşıtı bir terör grubuna" operasyon düzenlendi.

Çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.

Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve teknolojik ekipmanın ele geçirildiği aktarıldı.

"Devrim karşıtı terör grubu" olarak adlandırılan örgütün ismi belirtilmezken, operasyonda öldürülen kişilerin kimlikleri hakkında da bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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