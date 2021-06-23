Son dakika haber... İran'da "devrim karşıtı bir terör grubuna" düzenlenen operasyonda 5 kişi öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde, sızma ve sabotaj eylemleri planladıkları belirtilen "devrim karşıtı bir terör grubuna" düzenlenen operasyonda 5 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.