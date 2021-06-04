Son dakika haber | İran'da cumhurbaşkanı adaylığı reddedilen bazı isimler Hamaney'in talimatıyla yeniden değerlendirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | İran'da cumhurbaşkanı adaylığı reddedilen bazı isimler Hamaney'in talimatıyla yeniden değerlendirilecek

Son dakika haber | İran'da cumhurbaşkanı adaylığı reddedilen bazı isimler Hamaney'in talimatıyla yeniden değerlendirilecek
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı reddedilen bazı isimlere haksızlık yapıldığını belirterek, başvuruların yeniden değerlendirilmesini istedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı reddedilen bazı isimlere haksızlık yapıldığını belirterek, başvuruların yeniden değerlendirilmesini istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, 1979'daki devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, seçime katılmak üzere başvuruda bulunanların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) bazı adayları veto etmesinin ardından bu kişilere ve ailelerine haksızlık yapıldığını, gerçek olmayan ithamlarda bulunulduğunu belirtti.

İran lideri, "Bu ithamların yanlış olduğu belliydi. Neticede, bunlar maalesef halk arasında ve sosyal medyada yayıldı. İnsan haysiyetinin korunması en yüksek insan haklarındandır. Sorumlu kurumun bunu telafi etmesini ve gerçeğe aykırı ithamlar nedeniyle iadeiitibarda bulunmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamaney, haksızlık yapıldığı için başvurularının yeniden değerlendirilmesini istediği adaylarla ilgili isim vermedi.

AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi ise Hamaney'in konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, İran liderinin sözlerinin kendileri için bağlayıcı olduğunu ifade etti.

AKK'nin de hata yapabileceğini söyleyen Kedhudayi, en kısa sürede gözden geçirilmiş kararlarını kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Seçimlerde yarışmak isteyen 4 güçlü isimden 3'ü veto edilmişti

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için başvuruda bulunan 592 kişiden sadece 7'sine adaylık izni verilmesi farklı çevrelerden tepki çekmişti.

AKK tarafından adaylığı veto edilen isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani de yer almıştı.

AKK'nin kararıyla adaylığı onaylanan aşırı muhafazakar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi büyük ölçüde rakipsiz kalmış ve seçimin favori ismi olarak ön plana çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı
Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İlker Kaleli Burak Sergen Seren Serengil
Spor Gervinho Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | İran'da cumhurbaşkanı adaylığı reddedilen bazı isimler Hamaney'in talimatıyla yeniden değerlendirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 13:48:57. #1.14#

title