Son dakika haberi! İran'da bir minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı

Son dakika gündem haberine göre - İran'da bir minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı İran'ın Kürdistan eyaletinde seyir halindeki bir minibüsün dağ yolundan aşağıya yuvarlanma sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.