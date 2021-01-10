Son dakika haber... İran'da 7 kişi Kovid-19 yerli aşısı yaptırdı
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Son dakika haber... İran'da 7 kişi Kovid-19 yerli aşısı yaptırdı

10.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:22
Son dakika haber... İran'da 7 kişi Kovid-19 yerli aşısı yaptırdı

Son dakika habere göre İran Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, ülkesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını vurulan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

İran Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, ülkesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını vurulan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Mahnaz, "Yerli üretim Kovid-19 aşısını vurulan kişi sayısı 7'ye yükseldi. Bu kişiler her gün muayene ediliyor ve ilk merhalede herhangi bir yan etki söz konusu olmadı." dedi.

Gelecek hafta 7 kişinin daha aşı olacağını dile getiren Mahnaz, "Bizim çalışmalarımızı başka bir komite denetlemekte ve yapılan çalışmalar tamamen uluslararası standartlara uygun gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'da dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 56 bin 100, vaka sayısı da 1 milyon 280 bin 438 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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