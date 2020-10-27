Son dakika haber! İran'da 28 yargı çalışanı "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberi... İran Yargı Erki bünyesinde çalışan 28 kişi "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İran Yargı Erki bünyesinde çalışan 28 kişi "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yargı Erki Bilgi Koruma Merkezi, yolsuzluğa karıştıkları tespit edilen 28 yargı çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişilerin, yargıda dosyası bulunanlarla irtibata geçtiği ve dolandırıcılık yaptığı ifade edildi.

Söz konusu yargı çalışanlarının görevleri ve konumlarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun