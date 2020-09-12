Son dakika haber... İran, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme kararını kınadı
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Son dakika haber... İran, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme kararını kınadı

Bir son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme kararını kınayarak, Bahreyn'in Filistin'i ABD seçimlerine kurban ettiğini belirtti.

Son dakika haber... İran, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme kararını kınadı
12.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:28

İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme kararını kınayarak, Bahreyn'in Filistin'i ABD seçimlerine kurban ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme kararını kınayan bildiri yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bahreyn'in İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet ettiği ve Filistin halkının bu kararı hiç bir zaman tanımayacağı ifade edildi. Bildiride, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme kararı kınanırken, Bahreyn'in Filistin'i ABD seçimlerine kurban ettiğini belirtti.

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme kararı alması ile büyük bir hata yaptığı vurgulanan bildiride, "Meşruiyetini kendi halkından almak yerine işgalci İsrail rejimine sırtını yaslayan Bahreyn, bu kararıyla stratejik bir hata yapmıştır" denildi.

Bahreyn'i uyaran İran Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı bildiride İsrail rejiminin bundan sonraki tüm cinayet ve katliamlarına Bahreyn'in de ortak olacağını belirterek, "Bahreyn, İsrail rejimi ile normalleşme kararı alarak, bölge ve İslam dünyası için daimi bir tehdit halini alacaktır" uyarısında bulundu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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