Son dakika haber! İran 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin Bahreyn'de oynanması kararına tepkili
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Son dakika haber! İran 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin Bahreyn'de oynanması kararına tepkili

14.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:46
Son dakika haber! İran 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin Bahreyn'de oynanması kararına tepkili

Son dakika haberi: İran, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde ertelenen ikinci tur maçlarının Bahreyn'de oynanması kararına tepki gösterdi.

İran, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde ertelenen ikinci tur maçlarının Bahreyn'de oynanması kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, Asya Futbol Konfederasyonunun (AFC) Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarının Bahreyn'de oynanması kararını "siyasi" olmakla eleştirdi.

Başkent Tahran'da, Gençlik ve Spor Bakanı Mesut Sultanifer, İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri ve Futbol Federasyonu Başkanı Şehabeddin Azizi ile konuya dair yaptıkları toplantıyla ilgili bilgi veren Hatibzade, "AFC'nin İran'dan ev sahipliği hakkının alınmasıyla ilgili kararı siyasidir. Bu konuyla ilgili spor diplomasisi başlattık. Futbolseverlere en iyi sonucu almak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.

AFC, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada Asya Elemeleri ikinci turunda ertelenen maçların Bahreyn'de oynanmasına karar vermişti. Ertelenen ikinci tur maçları 31 Mayıs-15 Haziran arasında oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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