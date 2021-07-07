Son dakika haber! Irak ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber! Irak ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber! Irak ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 37, Kuveyt'te 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 37, Kuveyt'te 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 37 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 777 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 522 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 413'e, vaka sayısının da 1 milyon 397 bin 100'e çıktığı, 1 milyon 282 bin 764 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha vefat ettiği, 1585 yeni vaka kaydedildiği, 1857 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 59'a, vaka sayısının da 369 bin 227'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 348 bin 850 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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