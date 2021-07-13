Son dakika haber: Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber: Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber: Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 38, Umman'da 37, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 38, Umman'da 37, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 46 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 708 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 630'a, vaka sayısının 1 milyon 447 bin 557'ye çıktığı, 1 milyon 320 bin 260 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında dünden bugüne 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 972 kişinin enfekte olduğu, 1276 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 3 bin 472'ye, vaka sayısının 287 bin 54'e, iyileşenlerin sayısının da 260 bin 826'ya çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1295 kişinin virüse yakalandığı, 946 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 6, vaka sayısının da 503 bin 734 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 484 bin 883'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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