Son dakika haber | Irak Türkmenleri, yangın bölgelerine destek için hazır
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Son dakika haber | Irak Türkmenleri, yangın bölgelerine destek için hazır

Son dakika haber | Irak Türkmenleri, yangın bölgelerine destek için hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Eskişehir'de yaşayan Irak Türkmenleri, günlerdir ülkemizde etkisini gösteren orman yangınları için destek olacaklarını açıkladı.

Eskişehir'de yaşayan Irak Türkmenleri, günlerdir ülkemizde etkisini gösteren orman yangınları için destek olacaklarını açıkladı.

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Dernek yetkililerince yangın bölgelerine gitmek için yaklaşık 200 kişilik liste verdikleri ve yanıt bekledikleri öğrenilen Irak Türkmenleri, yardım için hazır olduklarını ifade ettiler.

"Bu yangınlarla nefesimizi kesemeyecekler"

Dernek binası önünde basın açıklamasını yapan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Abdul Mevcut Karabaş ve üyeler, yangının söndürüldüğü bölgelerde ağaçlandırma kampanyası düzenleyeceklerini bildirdi. Yangınlardan dolayı ise duydukları üzüntüyü dile getiren Başkan Karabaş, "Günlerden beri ana vatanımız Türkiye'de ortaya çıkan yangınlar bütün Türk Dünya'sını özellikle de Türkmeneli'nin ciğerini yakmıştır. Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Kızlarbat ve Mendeli'ye kadar uzanan Türkmeneli bölgesinin çocuğuyla, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tüm kalpleri Türkiye iledir. Bu olayları yakından takip izliyoruz. Aziz Türk Milleti, acınız acımızdır. Biz tek milletiz, iki bedende yaşayan bir ruh gibiyiz. Bu yangınlarla nefesimizi kesemeyecekler. Irak Türkleri olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Gönüllü olarak yangını söndürmeye seferberiz. Allahü Teala'nın'ın izniyle yangınlar sönecek ve Peygamber efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in buyurduğu 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' sözüne dayanarak Türkiye'ye nefes olmak için Irak Türkleri olarak fidan dikme kampanyası başlatacağız. Yanan bir ağacın yerine bin ağaç dikeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Irak Türkmenleri, yangın bölgelerine destek için hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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