Son dakika haber! Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Destici'ye teşekkür mektubu
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Son dakika haber! Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Destici'ye teşekkür mektubu

Son dakika haberleri: Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ersat Salihi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ederek, "Varlığınız Türkmen davası için büyük bir güç, Türkmen halkı için sarsılmaz bir dayanaktır.

Son dakika haber! Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Destici'ye teşekkür mektubu
22.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:02

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ersat Salihi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ederek, "Varlığınız Türkmen davası için büyük bir güç, Türkmen halkı için sarsılmaz bir dayanaktır. Var olunuz" dedi.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ersat Salihi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye Türkmeneli davasına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür mektubu yolladı. Salihi mektupta, "Türkmeneli Türklüğü ve haklı davasına vermiş olduğunuz destek ve sunduğunuz hizmetlerin milletimizin vicdanında müstesna bir yeri vardır. Son dönemlerde Irak'ta yeni bakanlar kurulu kabinesi oluşturulması ve Türkmenlerin temsil edilmesi hususunda gösterdiğiniz hassasiyet, yakın ilgi ve alakanız için şahsınıza ve partinizin tüm kıymetli mensubu davadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Bu desteğinizi her zaman arkamızda bulacağımızdan şüphemiz yoktur. Varlığınız Türkmen davası için büyük bir güç, Türkmen halkı için sarsılmaz bir dayanaktır. Var olunuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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