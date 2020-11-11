Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı

11.11.2020 05:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 05:54
Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı

Son dakika haberi: IRAK'ın Sülemaniye kentinden Samsun'a yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa'da kaza yaptı.

IRAK'ın Sülemaniye kentinden Samsun'a yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa'da kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otobüste bulunan 32 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan Talha Hasan yönetimindeki 36 164 plakalı yolcu otobüs Dağyanı mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücü Hasan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan otobüsü gören diğer sürücüler, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında kadınların da bulunduğu 32 kişi yaralandı. Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken,  UMKE ve jandarma ekipleri Arapça konuşarak yardımcı oldu. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.  


Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

İlgili Haberler

Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Ataizi Hazar Ergüçlü İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla Karabağ 10 Kasım Lütfi Elvan Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa'da devrildi: 32 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 05:54:51. #1.14#
title