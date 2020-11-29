Son dakika haber... Irak'taki petrol rafinerisine yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi

Son dakika haberine göre Irak'taki petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak'taki petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak'ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine iki adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlenmiş, rafineride yangın çıkmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Yetkililer, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.

Günlük 30 bin varil kapasitesine sahip el-Siniye rafinerisindeki operasyonlar, saldırının ardından daha fazla hasarı önlemek ve güvenlik nedeni ile durduruldu. Rafinerideki bir baş mühendis, "Ortaya çıkabilecek büyük hasarları önlemek için üretim birimlerini tamamen kapattık" dedi.

Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı