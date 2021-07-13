Son dakika haber... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi
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Son dakika haber... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 23 artarak 64'e yükseldiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 23 arttı.

Yangında son belirlemelere göre ölü sayısının 64'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da Kovid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haber... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
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