Son dakika haber! Irak'taki İran'a yakın cepheden "ABD askerleri ülkeden çıkarılsın" çağrısı
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Son dakika haber! Irak'taki İran'a yakın cepheden "ABD askerleri ülkeden çıkarılsın" çağrısı

03.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:01
Son dakika haber! Irak'taki İran'a yakın cepheden

Son dakika haber: Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin geçen yıl Mecliste onaylanan yasanın uygulamaya konulması çağrısını yineledi.

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin geçen yıl Mecliste onaylanan yasanın uygulamaya konulması çağrısını yineledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir anma töreni düzenlendi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Feyyad, anma töreninde yaptığı konuşmada, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin ardından Ocak 2020'de Irak Meclisinde çıkarılan yasayı anımsatarak, "ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin karar uygulamaya konulmalı." dedi.

Feyyad ayrıca savaş ve şiddeti savunmadıklarını ifade etti.

Amiri'den "tam egemenlik ve ABD askerlerinin çıkarılması" mesajı

Anma törenine katılan Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı ve Irak Meclisindeki Fetih Koalisyonunun lideri Hadi el-Amiri de tam egemenliğin kazanılması ve Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılması gerektiğini kaydetti.

ABD, İran'ın Irak'taki çıkarlarını hedef aldığını gerekçe göstererek, 3 Ocak 2020'de Süleymani ve Mühendis'in bulunduğu konvoya Bağdat Havalimanı yolunda hava saldırısı düzenlemişti.

Bunun üzerine 5 Ocak 2020'de İran'a yakın Şii partilerin sunduğu "ülkedeki yabancı güçlerin" askeri varlığını sona erdirecek yasa tasarısı Irak Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Dönemin Irak Başbakan Adil Abdulmehdi, 7 Ocak'ta 2020'de, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi yönünde bir mektup göndermiş, Pompeo ise Irak'tan asker çekmeye yönelik şu anda bir planlarının bulunmadığını bildirmişti.

ABD'nin askerlerini çekmemesi üzerine Irak Meclisinden çıkan karar yaklaşık bir yıldır uygulamaya konulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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