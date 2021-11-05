Son dakika haber: Irak'taki Fetih Koalisyonu: Polisin, Yeşil Bölge'deki göstericilere müdahalesinde ölü ve yaralılar var

Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açtığını belirterek, olayda ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

Amiri, Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarını itiraz eden göstericileri hedef alan saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"Hükümet güçlerinin oyları çalınan sivil göstericilere karşı muamelesini şiddetle kınıyoruz." diyen Amiri, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu eylemciler arasında ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Şii lider, göstericilere ateş açma talimatı verenler hakkında yargının harekete geçmesini istedi.

Öte yandan seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarına itiraz gösterileri ne devleti küçümsemeye ne de devletin göstericilere karşı şiddet kullanmasına dönüşmemelidir." ifadelerine yer verdi.

10 Ekim'de yapılan seçimlerde sandalye sayısı azalan İran'a yakın Fetih Koalisyonu (14) ve Şii milis güç destekçileri günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor. Eylemciler, seçim sonuçlarına itiraz ederek, sonuçları kabul etmiyor.

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