Irak, Beled Askeri Hava Üssü saldırısında yaralı sayısının 2 olduğunu açıkladı
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Irak, Beled Askeri Hava Üssü saldırısında yaralı sayısının 2 olduğunu açıkladı

Irak, Beled Askeri Hava Üssü saldırısında yaralı sayısının 2 olduğunu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin de bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin de bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketi saldırı düzenlenmişti. Yetkililer, saldırıda 5 katyuşa roketi kullanıldığını belirtmiş, saldırıda 5 kişinin yaralandığını aktarmıştı. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, üsse düzenlenen roketli saldırıda 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta özellikle İranlı General Kasım Süleymani'nin 2019 yılı başında ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesi ardından ülkedeki ABD misyonlarını ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar artarak devam ediyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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