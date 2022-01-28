Son dakika haber... Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi.
Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi. - BAĞDAT