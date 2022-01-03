Son dakika haber! Irak'ta Süleymani'nin ölüm yıldönümünde resmi tatil ilan edildi

Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümünün 2'nci yıl dönümü nedeniyle 14 vilayette resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümünün 2'nci yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri ve protestolar düzenleniyor. Olayın yıldönümü nedeniyle Bağdat, Selahaddin, Anbar, Musul, Diyale, Vasıt, Zikar, Babil, Basra, Necef, Kerbela, Maysan, Divaniye ve Kerkük'te toplam 14 vilayette resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta dün akşam saatlerinde saldırının gerçekleştiği başkent Bağdat'taki uluslararası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlenmişti.

Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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