Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi

12.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:41
Son dakika haber! Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 60 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haber... Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 60 artarak 9 bin 912'ye yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 60 artarak 9 bin 912'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 107 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 9 bin 912'ye, vaka sayısı da 405 bin 437'ye çıktı.

İyileşen sayısı ise 3 bin 893 artarak 340 bin 50'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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