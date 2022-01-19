Son dakika haber... Irak'ta mahkeme, Meclis Başkanlığına itiraz davasını erteledi

Bir son dakika haberine göre Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Meclisin ilk oturumunda Başkan ve yardımcılarının seçilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz başvurusunu 25 Ocak'ta değerlendirme kararı aldı.