Son dakika haber... Irak'ta mahkeme, Meclis Başkanlığına itiraz davasını erteledi - Haberler
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Son dakika haber... Irak'ta mahkeme, Meclis Başkanlığına itiraz davasını erteledi

Son dakika haber... Irak'ta mahkeme, Meclis Başkanlığına itiraz davasını erteledi
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Meclisin ilk oturumunda Başkan ve yardımcılarının seçilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz başvurusunu 25 Ocak'ta değerlendirme kararı aldı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Meclisin ilk oturumunda Başkan ve yardımcılarının seçilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz başvurusunu 25 Ocak'ta değerlendirme kararı aldı.

Yüksek Federal Mahkeme üyeleri başkent Bağdat'ta toplanarak, söz konusu davayı görüştü. Mahkeme, davanın incelenmesi ve karara bağlanmasını 25 Ocak'a erteledi.

Iraklı iki milletvekili, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığını savunarak, mahkemeye başvurmuştu.

Federal Mahkeme de 13 Ocak'ta yeni Meclis Başkanı'nın görevini "geçici olarak durdurma" kararı almıştı.

Irak Meclisinin ilk oturumu 9 Ocak'ta yapılmış, oturumu en yaşlı üye sıfatıyla yürüten Milletvekili Mahmud Meşhedani çıkan arbede sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Meşhedani'nin ardından oturumu ikinci yaşlı üye sıfatıyla Halid Derraci devam ettirerek, Meclis Başkanı ve iki yardımcısını seçtirmişti.

Meclis Başkanlığına yeniden Muhammed Halbusi seçilirken, yardımcıları Sadr Grubu Milletvekili Hakim Zamili ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şahvan Abdullah olmuştu.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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