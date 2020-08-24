Son dakika haber: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 6 bin 519'a yükseldi.

Son dakika haber: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti
24.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:41

Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 6 bin 519'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 644 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 207 bin 985'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 91 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 519 olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 150 bin 389 olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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