Son dakika haber | Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 5 bin 588'e yükseldi.
12.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:05
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 5 bin 588'e yükseldi.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 441 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 588'e, vaka sayısı da 160 bin 436'ya çıktı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 439 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 541 oldu.
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Kaynak: AA