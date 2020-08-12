Son dakika haber | Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 5 bin 588'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 5 bin 588'e yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 441 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 588'e, vaka sayısı da 160 bin 436'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 439 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 541 oldu.

Kaynak: AA