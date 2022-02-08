Son dakika haber... Irak'ta düzenlenen DEAŞ saldırısında 3 Irak askeri öldü - Haberler
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Son dakika haber... Irak'ta düzenlenen DEAŞ saldırısında 3 Irak askeri öldü

AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Son dakika haber... Irak'ta düzenlenen DEAŞ saldırısında 3 Irak askeri öldü

Son dakika haberine göre Irak'ın batısındaki Enbar ilinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 Irak askeri hayatını kaybetti.

Irak'ın batısındaki Enbar ilinde, terör örgütü Deaş'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 Irak askeri hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Enbar'daki Rava bölgesinde Kuveytli avcılara eşlik eden Iraklı askerler DEAŞ saldırısının hedefi oldu.

DEAŞ unsurlarınca yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Kuveytli avcılara eşlik eden 3 Irak askeri yaşamını yitirdi.

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak'ın Enbar ve diğer sahra bölgeleri, barındırdığı kuş çeşitleriyle özellikle Körfez'den gelen avcıların sıkça ziyaret ettiği noktalar arasında bulunuyor.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Haber

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