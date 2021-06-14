Son dakika haber! Irak'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 terörist yakalandı
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Son dakika haber! Irak'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 terörist yakalandı

Son dakika haber! Irak'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Irak'ın çeşitli kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın çeşitli kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 teröristin yakalandığı belirtildi.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin, Bağdat, Enbar ve Kerkük kentlerinin kırsallarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında Kerkük'te 1, Salahaddin'de 1, Enbar'da 3 ve Bağdat'ta 5 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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