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Son dakika haber... Irak'ta DEAŞ saldırısı: 11 asker öldü

Son dakika haber... Irak'ta DEAŞ saldırısı: 11 asker öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, terör örgütü DEAŞ'ın sabah erken saatlerde Diyale vilayetine bağlı el-Uzayim kasabası yakınlarında Irak ordusunun 1. bölük karargahına bağlı tugaya silahlı saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin öldüğü aktarıldı. Olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asker, Terör, DEAŞ, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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