Son dakika haber... Irak'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 2 yaralı
Son dakika habere göre Irak'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 2 yaralı Irak'ın Dikar kentinde bulunan Al-Haboubi Meydanı'nda bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 2 sivilin yaralandığı açıklandı.
22.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:11
Irak'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 2 yaralı
BAĞDAT - Irak'ın Dikar kentinde bulunan Al-Haboubi Meydanı'nda bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 2 sivilin yaralandığı açıklandı.
Irak'ın Dikar kentinde bulunan Al-Haboubi Meydanı'nda bomba yüklü motosiklet patladı. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Dikar kentindeki Al-Haboubi Meydanı'nda bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 2 sivilin yaralandığı aktarıldı.
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Kaynak: İHA