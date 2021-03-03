Son dakika haber! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı
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Son dakika haber! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı

03.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:46
Son dakika haber! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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