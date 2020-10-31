Son dakika haber! Irak'ta 48 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Irak'ta 48 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

31.10.2020 19:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:29
Son dakika haber! Irak'ta 48 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48 artarak 10 bin 910'a yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48 artarak 10 bin 910'a yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 48 kişi daha hayatını kaybetti, 1997 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 2 bin 414 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 910'a, vaka sayısı 472 bin 630'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 399 bin 655'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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