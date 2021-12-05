Son dakika haber... Irak Planlama Bakanı ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi iş birliğini görüştü

Irak Planlama Bakanı Halid Battal en-Necim, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ile iki ülke arasında ticaret, yatırım ve ekonomi alanlarındaki iş birliğini ele aldı.

Irak Planlama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Necim, Büyükelçi Güney ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra, iki ülkeden iş adamları ve yatırımcılara vize verilmesine ilişkin prosedürlerin kolaylaştırılması konuları değerlendirildi.

Bakan Necim görüşmede, Bakanlar Kurulunun, söz konusu prosedürde kolaylık sağlanması için karar aldığını vurguladı.

Necim ile Güney ayrıca, karayolu taşımacılığı ve demiryolları alanında iş birliği ve Türk şirketlerinin hayata geçirdiği hastane projelerini de görüştü.

Irak hükümetinin verilerine göre, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2020 yılında yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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