Son dakika haber: IRAK KUZEYİNDE 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre IRAK KUZEYİNDE 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMSB: Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.