Son dakika haber: IRAK KUZEYİNDE 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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Son dakika haber: IRAK KUZEYİNDE 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre IRAK KUZEYİNDE 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMSB: Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

IRAK KUZEYİNDE 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB: Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber: IRAK KUZEYİNDE 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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