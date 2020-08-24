Son dakika haber: Irak İnsan Hakları Komiserliğinden IKBY'de sükunet çağrısı
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Son dakika haber: Irak İnsan Hakları Komiserliğinden IKBY'de sükunet çağrısı

Son dakika 3. sayfa haberi: Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen protestolara yönelik yapılan açıklamada, taraflara sükunet çağrısı yapılırken hükümet ise protestocuların meşru haklarını gözden geçirmeye çağrıldı.

Son dakika haber: Irak İnsan Hakları Komiserliğinden IKBY'de sükunet çağrısı
24.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:19

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen protestolara yönelik yapılan açıklamada, taraflara sükunet çağrısı yapılırken hükümet ise protestocuların meşru haklarını gözden geçirmeye çağrıldı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, taraflar sükunete çağrılırken, protestoların endişeyle takip edildiği ve çatışmalarda protestocularla güvenlik güçlerinin yaralanması, binaların ateşe verilmesi, kamu ile özel malların zarar görmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Irak Anayasası uyarınca barışçıl protestoların meşru bir hak olduğunun vurgulandığı açıklamada, IKBY hükümeti protestocuların işsizliğe son verme, memurların maaşlarını ödeme ve yaşam şartlarını iyileştirme gibi meşru haklarını gözden geçirmeye çağrıldı.

IKBY güvenlik güçlerini kendilerini kontrol etmeye ve protestocuları olası bir saldırı veya ihlalden korumaya çağıran Komiserlik, protestocuları da barışçıl protestocular kurallarına uymaya, kamu ve özel mallara saldırmamaya, bölgenin ve vatandaşların güvenliği için güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaya davet etti.

IKBY'de faaliyet gösteren Gazetecilerin Haklarını Koruma Merkezi (Metro) ise bölgedeki protestolarda gazetecilere uygulanan şiddet olaylarını kınadı. Vatandaşların protesto gösterisi düzenleme hakkına sahip olduğunu belirten Merkez, güvenlik güçlerinin yasalar uyarınca protestocuları koruması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamada protestoculara uygulanan şiddetin Parlamento Başkanlığı ve üyeleri, İçişleri Bakanlığı ve ilgili makamların göz önünde gerçekleşmesine rağmen hiçbir tarafın tepki göstermemesinin şaşkınlıkla karşılandığı vurgulandı. Ayrıca İçişleri Bakanı Reyber Ahmet'in olaylara yönelik soruşturma başlatması için Parlamento Başkanlığına çağrı yapıldı.

Öte yandan IKBY'de Bağdat ile yaşanan petrol gelirimi paylaşımı ve diğer sorunlar nedeniyle memurların maaşlarını alamaması, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde protestolara neden olmuştu. Çıkan olaylarda bazı kamu ve özel malları hasar görürken, protestocular ve güvenlik güçleri de yaralanmıştı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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