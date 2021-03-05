Son dakika haber! Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 2019'dan bu yana 138 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 2019'dan bu yana 138 kişi öldü

05.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:18
Son dakika haber! Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 2019'dan bu yana 138 kişi öldü

Son dakika haber: Irak hükümeti, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle 2019'dan bu yana aralıklarla devam eden protestolarda 138 kişinin hayatını kaybettiğini, 720 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak hükümeti, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle 2019'dan bu yana aralıklarla devam eden protestolarda 138 kişinin hayatını kaybettiğini, 720 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hükümete bağlı Şehitler Vakfının Terör Mağdurları ve Askeri Operasyonlar Dairesi Genel Müdürü Tarık el-Mendelavi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, bugüne kadar Zikar'daki gösterilerde yaşamını yitiren 117 kişinin ailesine 10 milyon Irak dinarı (yaklaşık 7 bin dolar) tazminat ödendiğini belirtti.

Zikar'da 2019'dan bu yana aralıklarla devam eden gösterilerde 138 kişinin öldüğünü, 720 kişinin yaralandığını aktaran Mendelavi, yaralanan 300 kişiye de ayrıca tazminat verildiğini kaydetti.

Mendelavi, son olarak geçen hafta 5 protestocunun öldüğü, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 271 kişinin yaralandığı olayların ardından "Zikar'da sükünetin hakim olduğunu" ifade etti.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.

Son olarak Zikar'da 22 Şubat'ta işsizlik ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle yeniden gösteriler başlamıştı. Zikar Valisi Nazım Waili'nin istifasını isteyen göstericiler, araba lastikleri yakarak yolları trafiğe kapatmış ve valilik binasını taşlamıştı. Gösterilerin beşinci gününde 3 kişinin ölümünün ardından Zikar Valisi Waili istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Cemal Hünal Hande Soral Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 2019'dan bu yana 138 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 19:39:30. #1.15#
title