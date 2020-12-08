Son dakika haber | Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü.
08.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:11
Son dakika haberi... Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü.
Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci