Son dakika haber | Irak'ın kuzeyine MİT operasyonu; 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | Irak'ın kuzeyine MİT operasyonu; 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber | Irak'ın kuzeyine MİT operasyonu; 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre IRAK'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu 3 terörist, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bu bölgelerde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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