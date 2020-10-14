Son dakika haber! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2020 22:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:11

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Son dakika haber! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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