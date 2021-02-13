Son dakika haber... Irak'ın kuzeyindeki Gara'de devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
13.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:10
Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın kuzeyindeki Gara'de devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara'de devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım