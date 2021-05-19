Son dakika haber | Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.