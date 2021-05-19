Son dakika haber | Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 116 oldu." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ